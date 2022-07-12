Nokia выпустила телефон со встроенными беспроводными наушниками

Nokia выпустила телефон со встроенными беспроводными наушникамиУ вас сейчас будет приступ ностальгии
В целом, в списке новинок — перевыпуск легендарного телефона 1999 года Nokia 8210 4G, раскладушка Nokia 2660 Flip и Nokia 5710 XpressAudio со встроенными беспроводными наушниками.
На задней панели телефона есть выдвижной механизм, который удерживает наушники и заряжает их, когда они не используются. Наушники можно применять для прослушивания музыки, хранящейся на устройстве (до 32 ГБ памяти через слот microSD) или FM-радио. У телефона также есть разъём для проводных наушников.
Помимо этого Nokia 5710 оснащён съёмной батареей ёмкостью 1450 мАч, рассчитанной на 6 часов в режиме разговора. Телефон выпускается в бело-красном и чёрно-красном цветах с наушниками под цвет.
Nokia 8210 4G заимствовал дизайн у классической модели, выпущенной в 1999 году, но обновил аппаратное обеспечение по всем направлениям. Есть цветной дисплей, возможность подключения по LTE и поддержка до 32 ГБ памяти с помощью карты microSD. Сменный аккумулятор ёмкостью 1450 мАч обеспечивает до 6 часов работы в режиме разговора и до 19 дней в режиме ожидания. В телефоне есть любимая фанатами игра «Змейка».
Nokia 2660 Flip обладает схожими характеристиками. Nokia 8210 4G и Nokia 2660 Flip будут стоить 59 евро, а Nokia 5710 XpressAudio — 69 евро.