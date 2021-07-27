Nokia выпустила ударопрочный смартфон среднего класса

Nokia утверждает, что новинка защищена от царапин, падений, воды, песка и перепадов температур. Смартфон сертифицирован в соответствии с армейским стандартом MIL-STD-810H. Компания уверяет, что устройство можно даже мыть водой с мылом.

Для фотографий Nokia XR20 оснащён двойной основной камерой на 48 Мп и 13 Мп, а также селфи-камерой на 8 Мп. В качестве аппаратной основы устройства выступает процессор Snapdragon 480 5G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. На смартфоне установлен экран диагональю 6,67 дюйма и аккумулятор ёмкостью 4630 мАч. Заряда должно хватать на два дня работы. Поддерживается быстрая проводная зарядка на 18 Вт. Nokia также обещает обновлять операционную систему Android в течение трёх лет.

Смартфон оценён в 44 990 рублей.