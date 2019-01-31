Nokia выпустит новый кнопочный телефон с интернетом и камерой

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый телефон Nokia, пока не представленный финской компании HMD Global официально.

Согласно документации на сайте TENAA модель с номером TA-1139 представляет собой простой кнопочный телефон с доступом в интернет и камерой.

Телефон оснащается 2,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 240 x 320 пикселей, 3-мегапиксельной тыльной камерой со вспышкой, 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 1020 мАч. Учитывая, что это простой телефон, он сможет работать от одной подзарядки долго, вплоть до одной недели.

Также предусмотрены FM-радио, MP3-плеер и слот для карточек формата microSD объёмом до 32 ГБ. Вес телефона составляет всего 83,6 грамма, а размеры — 120,8 x 53,49 x 13,82.

Телефон будет доступен в красном, сером и чёрном цветовых вариантах. Официальный дебют ожидается на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.