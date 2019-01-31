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Сегодня 17:38

Nokia выпустит новый кнопочный телефон с интернетом и камерой

Он окажется очень долгоиграющим

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый телефон Nokia, пока не представленный финской компании HMD Global официально.

Согласно документации на сайте TENAA модель с номером TA-1139 представляет собой простой кнопочный телефон с доступом в интернет и камерой.

Телефон оснащается 2,4-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 240 x 320 пикселей, 3-мегапиксельной тыльной камерой со вспышкой, 8 МБ оперативной и 16 МБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 1020 мАч. Учитывая, что это простой телефон, он сможет работать от одной подзарядки долго, вплоть до одной недели.

Также предусмотрены FM-радио, MP3-плеер и слот для карточек формата microSD объёмом до 32 ГБ. Вес телефона составляет всего 83,6 грамма, а размеры — 120,8 x 53,49 x 13,82.

Телефон будет доступен в красном, сером и чёрном цветовых вариантах. Официальный дебют ожидается на выставке MWC 2019, которая пройдёт в Барселоне с 25 по 28 февраля.

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