Nokia выпустит обновлённую раскладушку десятилетней давности

Сетевые источники утверждают, что недавно китайское агентство связи сертифицировало некое устройство с номером TA-1170. Предполагается, что это может быть Nokia 2720 2019 года выпуска. Отличаться от предшественницы она будет, в первую очередь, возможностью работы в 4G-сетях. Кроме того, устройство прошло сертификацию в Таиланде, в ходе которой подтвердилось, что это всё-таки не смартфон, а старый добрый мобильный телефон.

К тому же в сентябре оригинальной Nokia 2720 исполняется 10 лет. А компания HMD Global, владеющая брендом, уже подтвердила, что будет участвовать в выставке IFA 2019. Там она и может представить возрождённую классику.