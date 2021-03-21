Nokia выпустит один из самых дешёвых смартфонов 2021 года

Nokia C20 будет смартфоном начального уровня. Ожидается, что устройство в базовом варианте с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ постоянной будет стоить 89 евро (около 8000 рублей). Скорее всего, смартфон будет работать под управлением Android 11 Go.

Интернет-источники также сообщают, что вместе с Nokia C20 в апреле могут быть представлены смартфоны Nokia X10, X20, G10 и G20. Nokia G10 будет стоить около 139 евро за 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной. Nokia G20 оценён в 169 евро за 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.