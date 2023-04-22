Nokia выпустит смартфон на процессоре трехлетней давности

Устройство, которое предположительно будет называться Nokia C300, недавно было замечено на сайте бенчмарка Geekbench с несколькими интересными подробностями. Смартфон набрал 306 баллов в одноядерных тестах и 1164 балла в многоядерных тестах.

Он оснащен 3 ГБ оперативной памяти и ОС Android 12. Максимальная частота процессора составляет 2,02 ГГц, а базовая - 1,80 ГГц.

Исходя из этого, можно предположить, что SoC, на которой работает Nokia C300, - это Snapdragon 662.

Смартфон, скорее всего, дебютирует как бюджетник с ценой где-то в диапазоне $100-150.