Nokia выпустит смартфон на процессоре трехлетней давности

11:45, 22 апреля 2023
1 мин.
Nokia выпустит смартфон на процессоре трехлетней давностиА называться он будет C300
HMD Global, финская компания, стоящая за современными смартфонами Nokia, по сообщениям, работает над новым бюджетным смартфоном с процессором Snapdragon 662, который вышел еще в 2020 году.
Устройство, которое предположительно будет называться Nokia C300, недавно было замечено на сайте бенчмарка Geekbench с несколькими интересными подробностями. Смартфон набрал 306 баллов в одноядерных тестах и 1164 балла в многоядерных тестах.
Он оснащен 3 ГБ оперативной памяти и ОС Android 12. Максимальная частота процессора составляет 2,02 ГГц, а базовая - 1,80 ГГц.
Исходя из этого, можно предположить, что SoC, на которой работает Nokia C300, - это Snapdragon 662.
Смартфон, скорее всего, дебютирует как бюджетник с ценой где-то в диапазоне $100-150.