Nokia выпустит смартфон с гибким экраном

Он сообщил, что в компании HMD Global, которая владеет брендом, работают над смартфоном со складным дисплеем. Он будет выпущен позже в этом году.

Пока никаких подробностей об устройстве, к сожалению, не имеется. Пока непонятно, будет ли смартфон похож на «раскладушки» Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr 2019, или на устройства другого типа — Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X.

Журналисты предполагают, что презентация новинки от Nokia может затянуться до выставки MWC 2021. В любом случае, будем ждать новых сведений.

Напомним, недавно Nokia начала продавать в России смартфон Nokia 1.3 дешевле 6000 рублей.