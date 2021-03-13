Nokia выпустит смартфон со 108-Мп камерой и 120-Гц дисплеем

По информации источников, сенсор с таким высоким разрешением будет частью пентакамеры смартфона. Также есть сведения, что аппарат оснастят процессором Snapdragon 775, который будет поддерживать 5G. Чипсет, конечно, позиционируется как среднебюджетный.

Кроме того, источники говорят, что смартфон получит дисплей частотой обновления 120 Гц.

Когда именно выйдет новинка, пока неизвестно. Как она будет называться — тоже. Не исключено, что это будет преемник Nokia 8.3 5G или представитель нового семейства — G-Series. Ожидается, что первой в его рамках выпустят модель среднего уровня Nokia G10.