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Nokia выпустит смартфон стоимостью ниже 10 тысяч рублей
Но и характеристики у него не впечатляющие
HMD Global планирует выпустить новый ультрабюджетный смартфон под названием Nokia 1.4. Он получит базовые характеристики, но и цена у него будет соответствующая — менее 100 евро (около 9 тысяч рублей по текущему курсу).
Аппарат оснастят восьмиядерным процессором частотой 1,3 ГГц. Основная камера смартфона будет двойной — получит датчики на 8 Мп и 2 Мп. Фронталка будет 5-мегапиксельной. Смартфон будет работать от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч. Экран у него будет большой — диагональ 6,51 дюйма.
Поддержки 5G в Nokia 1.4 не ожидается. Встроенной флеш-памяти тоже будет маловато — 16 ГБ. Но, к счастью, её можно расширить до 128 ГБ картами microSD. Для разблокировки смартфона будет служить сканер отпечатков пальцев.