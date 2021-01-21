Nokia выпустит смартфон стоимостью ниже 10 тысяч рублей

Аппарат оснастят восьмиядерным процессором частотой 1,3 ГГц. Основная камера смартфона будет двойной — получит датчики на 8 Мп и 2 Мп. Фронталка будет 5-мегапиксельной. Смартфон будет работать от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч. Экран у него будет большой — диагональ 6,51 дюйма.

Поддержки 5G в Nokia 1.4 не ожидается. Встроенной флеш-памяти тоже будет маловато — 16 ГБ. Но, к счастью, её можно расширить до 128 ГБ картами microSD. Для разблокировки смартфона будет служить сканер отпечатков пальцев.