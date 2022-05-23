Nokia выпустит сразу 6 новых смартфонов. Какими они будут

Первая модель называется Nokia G11 Plus. Пока мало что известно об устройстве, кроме его названия, но, похоже, оно получит чипсет Unisoc. Также у смартфона будет улучшенная по сравнению с предшественником Nokia G11 камера (у того было 13 + 2+ 2 Мп).

Дата выпуска Nokia G11 Plus не подтверждена, хотя, скорее всего, официальный дебют не за горами. Смартфон представят вместе с двумя другими моделями.

Кроме того, по слухам, HMD Global работает над ещё тремя смартфонами — Nokia X11 5G и Nokia X21 5G, а также над защищённым Nokia XR21 5G.