Nokia выпустит свой первый игровой смартфон

По информации источника, устройство получит 6,4-дюймовый дисплей, четверную камеру с основным датчиком на 48 Мп, восьмиядерный процессор. Какой именно, пока неизвестно.

Любопытно то, что Nokia G10 уже засветился на российском сайте компании. Благодаря этому стало ясно, что он получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Смартфон выйдет в синем цвете.

Пока Nokia официально не анонсировала новинку. СМИ пишут, что модель Nokia TA-1334, которая, скорее всего, и является Nokia G10, уже прошла сертификацию для России в Евразийской экономической комиссии (Eurasian Economic Commission, EEC).