Телефоны
Сегодня в 15:32
Nokia выпустит свой первый игровой смартфон
Nokia G10
Источники сообщили, что HMD Global готовит к выпуску смартфон Nokia G10, который станет первым игровым под этим брендом. Стали известны и некоторые подробности о нём.
По информации источника, устройство получит 6,4-дюймовый дисплей, четверную камеру с основным датчиком на 48 Мп, восьмиядерный процессор. Какой именно, пока неизвестно.
Любопытно то, что Nokia G10 уже засветился на российском сайте компании. Благодаря этому стало ясно, что он получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Смартфон выйдет в синем цвете.
Пока Nokia официально не анонсировала новинку. СМИ пишут, что модель Nokia TA-1334, которая, скорее всего, и является Nokia G10, уже прошла сертификацию для России в Евразийской экономической комиссии (Eurasian Economic Commission, EEC).