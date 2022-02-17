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Вчера в 22:36
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Нормальное количество оперативной памяти в смартфонах Apple появится только в iPhone 14 Pro

Согласно слухам
Примерно через семь месяцев компания Apple представит следующее поколение iPhone. В связи с этим появился новый слух о том, что компания поставит 8 ГБ оперативной памяти в предстоящий iPhone 14 Pro.
Нормальное количество оперативной памяти в смартфонах Apple появится только в iPhone 14 Pro

Эта информация поступила от пользователя "yeux1122" с корейского блога Naver. Его “внутренние источники в цепочке поставок” заявили, что предстоящий iPhone 14 Pro будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти, чтобы соответствовать новому смартфону Galaxy S22 от Samsung.

Обычно Apple не "мерится" с другими производителями количеством оперативной памяти, однако для компании имеет смысл сделать рывок в области памяти iPhone в 2022 году. Поскольку следующий iPhone, по слухам, будет оснащен самым “высокомегапиксельным сенсором камеры за всю историю”, а значит устройству потребуется больше оперативной памяти.

Кроме того, аналитик цепочки поставок Джефф Пу из Haitong International Securities недавно подтвердил этот слух, заявив, что iPhone 14 Pro действительно будет оснащен 8 ГБ оперативной памяти.

Источник: MacRumors
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