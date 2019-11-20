Норвегия признала опасность улучшенных российских танков

Об этом сообщил глава отдела связи армии Норвегии. Он говорит от 26 российских танках, которыми вооружился Северный флот. Норвежские журналисты пишут, что боевые машины отлично приспособлены к арктическим условиям. Их двигатели могут работать при сорокоградусном морозе.

«И наши союзники, и потенциальные противники модернизируются. Это развёртывание подчёркивает, что норвежской армии тоже нужны новые танки, и как можно скорее», — отметили в Норвегии.

Танк Т-80БВМ основан на Т-80БВ. Он имеет многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», обновлённое 125-миллиметровое орудие 2А46М-4, доработанный газотурбинный двигатель и систему динамической защиты «Реликт».