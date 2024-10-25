Норвегия запретит детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Для реализации этого нового регулирования правительство планирует изменить Закон о персональных данных, чтобы обеспечить невозможность согласия пользователей младше 15 лет на обработку их личных данных социальными сетями. Кроме того, будет разработана система возрастной проверки, чтобы предотвратить обход возрастных ограничений.

Премьер-министр страны признал трудности, с которыми придется столкнуться в регулировании деятельности крупных технологических компаний. Кьерсти Топпе, министр по делам детей и семей, отметила важность предоставления родителям возможности сказать «нет» социальным сетям, признав «давление», которому многие подвержены, «разрешая своим детям использовать Интернет».