Норвегия запретит детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Опубликовано 25 октября 2024, 10:301 мин.
Норвегия запретит детям до 15 лет пользоваться соцсетямиЧтобы «защитить детей от вредного контента»
Норвегия намерена ввести более строгий минимальный возраст для пользования соцсетями — 15 лет, чтобы «защитить детей от вредного контента в Интернете и негативного влияния алгоритмов». В настоящее время в стране установлен минимальный возраст 13 лет.
Для реализации этого нового регулирования правительство планирует изменить Закон о персональных данных, чтобы обеспечить невозможность согласия пользователей младше 15 лет на обработку их личных данных социальными сетями. Кроме того, будет разработана система возрастной проверки, чтобы предотвратить обход возрастных ограничений.
Премьер-министр страны признал трудности, с которыми придется столкнуться в регулировании деятельности крупных технологических компаний. Кьерсти Топпе, министр по делам детей и семей, отметила важность предоставления родителям возможности сказать «нет» социальным сетям, признав «давление», которому многие подвержены, «разрешая своим детям использовать Интернет».