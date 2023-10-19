Note 13 Pro+ успешно прошел тест по IP69-защите

Отчет о тестировании показал, что прототип Redmi Note 13 Pro+ успешно выдержал испытание на водонепроницаемость по стандарту IPX9 в условиях 24,7°C, относительной влажности 57,0% и давления от 86 до 106 кПа. Испытания проводились 10 октября, а отчет был подготовлен китайской лабораторией SAIPO и Пятым научно-исследовательским институтом электроники Министерства промышленности и информационных технологий.

Стандарт IPX9 предполагает проведение испытаний с использованием четырех форсунок, расположенных под разными углами (0°, 30°, 60° и 90°). Температура воды может быть как комнатной - примерно 25°C, так и более высокой - 80±5°C. Общее время испытаний составляет 120 секунд, из которых 30 секунд отводится на каждое угловое положение.

Redmi Note 13 Pro+, представленный в сентябре, оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200-Ultra, 6,67-дюймовым 1,5K-экраном, аккумулятором емкостью 5000 мАч и быстрой зарядкой мощностью 120 Вт.