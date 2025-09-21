Nothing анонсировала дешевые полноразмерные наушники CMF Headphone Pro

По дизайну CMF Headphone Pro напоминают частями флагманские Nothing Headphone (1): на корпусе заметно множество кнопок разной формы, есть даже слайдер, который, скорее всего, отвечает за громкость.

Во втором ролике демонстрируется, как серая амбушюра заменяется на ярко-оранжевую простым поворотом и фиксацией. Всё это сопровождается слоганом «remix everything» («перемиксуй всё»), однако степень кастомизации пока остаётся тайной за семью печатями.