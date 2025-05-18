В видео компания рассказала, что дизайн наушников будет необычным и узнаваемым — Nothing хочет создать продукт, который выделяется на фоне других. Управление будет удобным: кнопки легко найти и использовать, не снимая наушники.

Также Nothing обещает качественное звучание, сравнимое с дорогими моделями, такими как Apple AirPods Max, но по более доступной цене.

Релиз наушников может совпасть с выходом нового смартфона Nothing Phone (3).