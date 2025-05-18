Телефоны
Опубликовано 18 мая 2025, 15:45
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Nothing анонсировала первые полноразмерные премиум наушники — запуск летом

С обещанием высокого качества
Nothing подтвердила, что работает над своими первыми полноразмерными наушниками, которые выйдут этим летом. После сотрудничества с известным аудиобрендом KEF, Nothing планирует выпустить несколько новых «аудиопродуктов», включая наушники.
Nothing анонсировала первые полноразмерные премиум наушники — запуск летом

© Ferra.ru

В видео компания рассказала, что дизайн наушников будет необычным и узнаваемым — Nothing хочет создать продукт, который выделяется на фоне других. Управление будет удобным: кнопки легко найти и использовать, не снимая наушники.

Также Nothing обещает качественное звучание, сравнимое с дорогими моделями, такими как Apple AirPods Max, но по более доступной цене.

Релиз наушников может совпасть с выходом нового смартфона Nothing Phone (3).

Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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