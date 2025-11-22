Nothing изучит возможность совместимости своих телефонов с Apple AirDrop

Глава компании Карл Пей заявил, что Nothing изучает возможность добавить поддержку AirDrop на свои телефоны как можно скорее. Конкретных деталей пока нет.

На Pixel, например, чтобы передать файл с Android на iPhone, достаточно выбрать Quick Share, а чтобы отправить с iPhone на Android — использовать AirDrop. Всё работает автоматически, без лишних шагов.

Возможно, Nothing сможет реализовать такую же простоту.