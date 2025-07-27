Опубликовано 27 июля 2025, 15:331 мин.
Nothing намекнула на новый продукт с помощью Glyph-экрана Phone (3)Смартфон вышел недавно
Nothing, похоже, готовит новый гаджет. На официальной странице бренда в X (бывший Twitter) в Индии появилось загадочное изображение с подписью: «Что мы видим?». На картинке — экран Glyph смартфона Phone (3) с непонятным символом.
© Nothing
Что именно Nothing хочет показать — пока неясно. Это может быть как намёк на совершенно новое устройство, так и анонс уже существующей линейки. В последнее время ходят слухи, что компания работает над более доступными моделями смартфонов — возможно, с пометкой «Lite» или «T».
Ранее Nothing уже выпускала бюджетные устройства, такие как Phone (3a), Phone (3a) Pro и CMF Phone 2 Pro, которые пользовались успехом. Поэтому новая загадка может означать расширение этой серии.