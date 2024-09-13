Nothing назвала замену iPhone 16 Plus на $700 дешевле

В частности, в посте проведено сравнение дисплеев двух устройств. По данным ресурса Android Central, дисплей CMF Phone 1 превосходит iPhone 16 Plus по нескольким показателям.

Во-первых, частота обновления экрана у CMF Phone 1 составляет 120 Гц, что в два раза выше, чем у iPhone 16 Plus с 60 Гц. Во-вторых, уровень ШИМ у бюджетной модели от Nothing также выше — 960 Гц против 480 Гц у смартфона Apple.

Таким образом, по мнению представителей CMF, вместо одного iPhone 16 Plus за $899 можно купить сразу четыре CMF Phone 1 и еще останется $100 на аксессуары.