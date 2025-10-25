Nothing объяснила появление обоев с рекламой на своих недорогих смартфонах

Опубликовано 25 октября 2025, 14:371 мин.
Nothing объяснила появление обоев с рекламой на своих недорогих смартфонахИ предустановленных приложений
Nothing рассказала о своих планах по добавлению предустановленных приложений на недорогие модели смартфонов, включая Phone 3a и 3a Pro, с выходом бета-версии Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Но не это главная новость. Так, новая функция Lock Glimpse показывает обои с рекламой на экране блокировки, заметили пользователи.
© Соцсети
По словам сооснователя компании Акиса Эвангелидиса, предустановленные приложения будут минимальными и легко удаляемыми. Среди них — популярные соцсети, которые «улучшают опыт использования Nothing OS и не мешают работе системы».
Касаемо Lock Glimpse, компания отметила, что она «по умолчанию выключена», ее можно включить в настройках или свайпом с экрана блокировки.
Эвангелидис объяснил, что добавление приложений и обоев связано с «высокой стоимостью комплектующих» для смартфонов Nothing и отсутствием у компании «дополнительных источников дохода от программного обеспечения».