Nothing объявила конкурс для студентов с призом $ 2200 и смартфоном

Конкурс открыт для студентов бакалавриата и магистратуры из более чем 60 ведущих вузов Индии. Участники могут создавать команды до трёх человек из одного вуза. Разрешено объединение студентов разных специальностей.

Главная тема конкурса — «Сделать технологии снова интересными». Он будет проходить в три этапа:

Первый — подать краткую презентацию идеи (на одном слайде).

Второй — разработать план на 3 года и стратегию выхода на рынок.

Финал — живое выступление перед экспертным жюри, в которое войдут инвесторы и представители индустрии.

Призы:

Победители получат 2 лакха рупий (или $ 2200), новый Nothing Phone (3) и официальный сертификат. Призёрам вручат продукты Nothing и грамоты. Кроме того, участники с выдающимися идеями могут получить шанс на стажировку или работу в компании.