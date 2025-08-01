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Опубликовано 01 августа 2025, 16:43
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Nothing объявила конкурс для студентов с призом $ 2200 и смартфоном

Индийцы могут заработать
Британская Nothing объявила о запуске нового конкурса Nothing Incubator для студентов из Индии. Цель — поддержать молодых новаторов и вдохновить их на смелые технологические идеи.
Nothing объявила конкурс для студентов с призом $ 2200 и смартфоном

© Nothing

Конкурс открыт для студентов бакалавриата и магистратуры из более чем 60 ведущих вузов Индии. Участники могут создавать команды до трёх человек из одного вуза. Разрешено объединение студентов разных специальностей.

Главная тема конкурса — «Сделать технологии снова интересными». Он будет проходить в три этапа:

  • Первый — подать краткую презентацию идеи (на одном слайде).

  • Второй — разработать план на 3 года и стратегию выхода на рынок.

  • Финал — живое выступление перед экспертным жюри, в которое войдут инвесторы и представители индустрии.

Призы:

Победители получат 2 лакха рупий (или $ 2200), новый Nothing Phone (3) и официальный сертификат. Призёрам вручат продукты Nothing и грамоты. Кроме того, участники с выдающимися идеями могут получить шанс на стажировку или работу в компании.