Nothing опровергла слухи об уходе с 12 рынков

По его словам, компания действительно реорганизует команды, чтобы «подготовиться к новому этапу роста». Вместо отдельных офисов в разных странах создаются «региональные центры», что должно «повысить эффективность». Евангелидис признал, что некоторые должности были сокращены, но назвал цифры СМИ «сильно преувеличенными».

Ещё он опроверг информацию, что модели Nothing Phone (4b), с момента выхода в этом месяце, продали в количестве «всего 20 000 устройств». Евангелидис заявил, что «только в первый день продаж было реализовано 29 537 штук».