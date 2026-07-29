Nothing опровергла слухи об уходе с 12 рынков

Опубликовано 29 июля 2026, 18:101 мин.
Nothing опровергла слухи об уходе с 12 рынковИ массовых увольнениях
На прошлой неделе в СМИ прокрались слухи, мол, Nothing планирует покинуть «12 или более» стран и уволить до 40% сотрудников. Однако сооснователь бренда Акис Евангелидис назвал эти сообщения «фейком».
© Nothing
По его словам, компания действительно реорганизует команды, чтобы «подготовиться к новому этапу роста». Вместо отдельных офисов в разных странах создаются «региональные центры», что должно «повысить эффективность». Евангелидис признал, что некоторые должности были сокращены, но назвал цифры СМИ «сильно преувеличенными».
Ещё он опроверг информацию, что модели Nothing Phone (4b), с момента выхода в этом месяце, продали в количестве «всего 20 000 устройств». Евангелидис заявил, что «только в первый день продаж было реализовано 29 537 штук».