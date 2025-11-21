Nothing OS 4.0 на базе Android 16 получила дату выхода

В своём сообщении на сайте сообщества компания поблагодарила тестировщиков за помощь и отметила, что «ожидание почти закончено».

Пока не раскрыто, какие модели получат обновление первыми. Однако список устройств, участвующих в открытом бета-тесте, позволяет предположить, что Nothing OS 4.0 появится в первую очередь на Nothing Phone 2 и 3, а также на Phone 2a, 2a Plus, 3a и 3a Pro. Затем обновление, вероятно, станет доступно и для более свежих моделей, включая Phone 3a Lite, а также смартфонов суббренда CMF.