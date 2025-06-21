Nothing Phone (1) получил важное обновление перед завершением поддержки

Кроме этого, обновление улучшило управление точкой доступа Wi-Fi, исправило проблему с подсветкой в Glyph Composer и добавило переключатель для отключения вибрации при разблокировке лицом. В состав обновления также вошел июньский патч безопасности Android 2025 года и другие исправления.

Это может быть одно из последних крупных обновлений для Nothing Phone 1. Компания уже сообщила, что устройство не получит Android 16, поскольку ему предоставили три основных обновления системы. Патчи безопасности ещё будут выходить некоторое время, но новых функций ждать не стоит.