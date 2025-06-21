Nothing Phone (1) получил важное обновление перед завершением поддержки

Опубликовано 21 июня 2025, 19:491 мин.
Nothing Phone (1) получил важное обновление перед завершением поддержкиС функцией Privacy Space
Для смартфона Nothing Phone 1 вышло новое обновление, которое добавляет ключевую функцию из Android 15 — “Личное пространство”. Это отдельная защищённая область для важных приложений и данных, доступ к которой можно получить свайпом вправо в меню приложений. Она требует отдельной аутентификации и изолирует приложения от остальной системы.
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Кроме этого, обновление улучшило управление точкой доступа Wi-Fi, исправило проблему с подсветкой в Glyph Composer и добавило переключатель для отключения вибрации при разблокировке лицом. В состав обновления также вошел июньский патч безопасности Android 2025 года и другие исправления.
Это может быть одно из последних крупных обновлений для Nothing Phone 1. Компания уже сообщила, что устройство не получит Android 16, поскольку ему предоставили три основных обновления системы. Патчи безопасности ещё будут выходить некоторое время, но новых функций ждать не стоит.