Nothing Phone (1) сравнили с Xiaomi Poco X4 GT по качеству камер. Сяоми, мягко говоря, огорчил

Nothing Phone (1) сравнили с Xiaomi Poco X4 GT по качеству камер. Сяоми, мягко говоря, огорчилБерите Nothing, если планируете снимать фото и видео
Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ» сравнил по качеству фотографий и видео два смартфона: Xiaomi Poco X4 GT и Nothing Phone (1). Последний оказался гораздо лучше.
Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
Фил, ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ», протестировал в фото- и видеосъёмке смартфоны Nothing Phone (1) и Xiaomi Poco X4 GT.
Первым делом он рассказал о видео. С фронтальной камеры по цветам картинка получается более сероватой на Nothing и более розоватой на Poco. В то же время стабилизация и цвет лица лучше выходят на Xiaomi Poco X4 GT.
При съёмке в Full HD 30 к/с на основную камеру более светлое изображение получается на Poco. При этом стабилизация работает тоже только на Xiaomi Poco X4 GT.
Удивительно, что в 4К 30 к/с стабилизация, наоборот, плохо работает на Poco и хорошо - на Nothing Phone (1).
В ночное время при видеосъёмке заметна также слабая детализация на Poco по сравнению с Nothing. В то же время Xioami выдаёт более контрастную картинку, но сильно засвечивает яркие объекты.
Более яркими ночные фотографии получаются тоже на Xiaomi Poco X4 GT. В то же время по качеству снимки с основной и широкоугольной камеры в вечернее время не особо отличаются друг от друга, хотя деталей чуть больше на Nothing Phone (1). На фото с увеличением деталей тоже больше на Nothing, однако с засветами лучше справляется Xiaomi.
На других ночных снимках с яркими объектами лучше обрабатывает засветы временами Nothing Phone (1). Также Xiaomi Poco X4 GT делает фото более тёплого оттенка по сравнению с Nothing.
В целом на Poco X4 GT получаются ночные и вечерние фотографии более яркими, но не всегда чёткими.
Фото людей в портретном режиме более приятными по цветопередаче получаются на Nothing Phone (1). Цвета у него более естественные по сравнению с красноватыми оттенками на Poco. Кроме того, временами деталей тоже больше на Nothing. Причём когда света много, то детализация на Xiaomi Poco X4 GT становится отличной, а если наоборот, то он уже заметно уступает Nothing Phone (1). Ещё на Poco заметно очень много обработки по сравнению с Nothing.
Дневные фото с этих смартфонов отличаются по большей части только цветопередачей. Ещё можно заметить, что на снимках с Nothing чуть больше деталей.
На фронтальную камеру более детализированные снимки выходят на Nothing. Причём как днём, так и вечером.
Вывод
В целом по качеству снимков в большинстве сценариев лучшим оказывается Nothing Phone (1).