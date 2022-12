Nothing Phone (1) сравнили с Xiaomi Poco X4 GT по качеству камер. Сяоми, мягко говоря, огорчил

Фото людей в портретном режиме более приятными по цветопередаче получаются на Nothing Phone (1). Цвета у него более естественные по сравнению с красноватыми оттенками на Poco. Кроме того, временами деталей тоже больше на Nothing. Причём когда света много, то детализация на Xiaomi Poco X4 GT становится отличной, а если наоборот, то он уже заметно уступает Nothing Phone (1). Ещё на Poco заметно очень много обработки по сравнению с Nothing.