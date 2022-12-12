Nothing Phone (1) сравнили с Xiaomi Poco X4 GT по качеству камер. Сяоми, мягко говоря, огорчил

Фил, ведущий YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ БЛОГ», протестировал в фото- и видеосъёмке смартфоны Nothing Phone (1) и Xiaomi Poco X4 GT.

Первым делом он рассказал о видео. С фронтальной камеры по цветам картинка получается более сероватой на Nothing и более розоватой на Poco. В то же время стабилизация и цвет лица лучше выходят на Xiaomi Poco X4 GT.

При съёмке в Full HD 30 к/с на основную камеру более светлое изображение получается на Poco. При этом стабилизация работает тоже только на Xiaomi Poco X4 GT.

Удивительно, что в 4К 30 к/с стабилизация, наоборот, плохо работает на Poco и хорошо - на Nothing Phone (1).

В ночное время при видеосъёмке заметна также слабая детализация на Poco по сравнению с Nothing. В то же время Xioami выдаёт более контрастную картинку, но сильно засвечивает яркие объекты.

Более яркими ночные фотографии получаются тоже на Xiaomi Poco X4 GT. В то же время по качеству снимки с основной и широкоугольной камеры в вечернее время не особо отличаются друг от друга, хотя деталей чуть больше на Nothing Phone (1). На фото с увеличением деталей тоже больше на Nothing, однако с засветами лучше справляется Xiaomi.

На других ночных снимках с яркими объектами лучше обрабатывает засветы временами Nothing Phone (1). Также Xiaomi Poco X4 GT делает фото более тёплого оттенка по сравнению с Nothing.

В целом на Poco X4 GT получаются ночные и вечерние фотографии более яркими, но не всегда чёткими.