Nothing Phone (2) обогнал iPhone 14 Plus в скорости работы

Оснащенный 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 (базовая модель оснащена 8 ГБ), Nothing Phone (2) без труда справился с такими продуктивными приложениями, как Microsoft Word и Snapseed для редактирования и экспорта изображений. Даже при экспорте видео, в котором iPhone обычно преуспевает, Phone (2) обошел iPhone 14 Plus, оставив между ними заметный шестисекундный разрыв.

Тест также показал, что, хотя смартфоны iPhone славятся своей оптимизацией, позволяющей быстро открывать приложения даже при меньшем объеме оперативной памяти, iPhone 14 Plus с трудом справлялся с запуском Microsoft Excel в фоновом режиме, в то время как Nothing Phone (2) справлялся с этой задачей безупречно.

По цене $699 Nothing Phone (2) оказался доступным, но серьезным соперником iPhone 14 Plus стоимостью $899.

Теперь энтузиасты задаются вопросом, как Nothing Phone (2) будет конкурировать с моделями iPhone 14 Pro и Pro Max, которые также оснащены 6 ГБ оперативной памяти.