Nothing Phone (2a) против Xiaomi Poco X6 Pro: что покупать

По комплектации Poco X6 Pro оказывается однозначно лучше, чем Nothing Phone (2a). В коробке со смартфоном вы получите зарядку на 67 Вт, чехол, кабель, плёнку сразу же на дисплее. Что касается Nothing, то вместе с ним будет идти лишь кабель, а на экране тоже будет наклеена плёнка.

Сканер отпечатков пальцев срабатывает быстрее и точнее на Poco. У обоих смартфонов сканеры находятся под экраном.

Дисплей у X6 Pro имеет диагональ 6,67 дюйма, разрешение 1,5К, у Nothing — 6,7 дюйма и Full HD+. В обоих случаях матрица AMOLED, частота обновления 120 Гц. Пиковая яркость у Poco — 1500 нит, у Nothing — 1400 нит.

По вибро у смартфонов паритет. По звучанию чуть лучше оказался Poco.

Что касается процессоров, то Xiaomi работает на Dimensity 8300 Ultra (8/12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ ПЗУ), а Nothing — на Dimensity 7200 Pro (8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ).

В играх и в целом по производительности лучшие результаты показывает Poco.