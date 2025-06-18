Nothing Phone (3) получит чип Snapdragon 8s Gen 4

По словам главы компании Карла Пея, Phone (3) станет на 36% быстрее по процессору, получит 88% прирост по графике и 60% — по ИИ в сравнении с предыдущей моделью.

Кроме нового процессора, Nothing Phone (3), по слухам, откажется от подсветки Glyph и вместо неё получит LED-экранчик на задней панели для отображения уведомлений и другой информации.

Останется ли он уникальным — узнаем уже совсем скоро.