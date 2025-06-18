Nothing Phone (3) получит чип Snapdragon 8s Gen 4

Опубликовано 18 июня 2025, 23:301 мин.
Nothing Phone (3) получит чип Snapdragon 8s Gen 4Смартфон будет стоить около 800 долларов
Nothing подтвердила, что её новый смартфон Phone (3), который представят 1 июля в Лондоне, будет работать на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 от Qualcomm. Это, правда, не самый топовый процессор. Хоть он и превосходит чип Snapdragon 8+ Gen 1, использовавшийся в прошлом поколении.
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По словам главы компании Карла Пея, Phone (3) станет на 36% быстрее по процессору, получит 88% прирост по графике и 60% — по ИИ в сравнении с предыдущей моделью.
Кроме нового процессора, Nothing Phone (3), по слухам, откажется от подсветки Glyph и вместо неё получит LED-экранчик на задней панели для отображения уведомлений и другой информации.
Останется ли он уникальным — узнаем уже совсем скоро.