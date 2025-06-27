Смартфон получил 16 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR5X и будет работать на Android 15 с оболочкой Nothing OS 3.5. Компания также обещает 5 лет обновлений системы и 7 лет обновлений безопасности — это дольше, чем у предыдущих моделей.

Ожидается, что экран будет 6,7-дюймовым LTPO AMOLED с частотой 120 Гц и яркостью до 3 000 нит. Аккумулятор на 5 150 мА·ч поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Камеры: четыре по 50 МП — основная с оптической стабилизацией, ультраширокая, телеобъектив с зумом и фронтальная.