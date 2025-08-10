Nothing Phone (3) только вышел, но уже получил улучшения камеры и ОС

Nothing Phone (3) только вышел, но уже получил улучшения камеры и ОСИнтерфейс и стабильность системы
© Nothing
Теперь при использовании функции Glyph Mirror будет сохраняться фото в стиле Glyph Matrix. Исправлены ошибки с выбором мелодии звонка, а также проблема с откликом на звонки в Telegram через Glyph.
Добавлена функция AI SuperRes Zoom для зума от 20x до 30x. Улучшено время срабатывания затвора при серийной съёмке, оптимизированы автофокус и цветопередача.
В настройках поиска снова появилась опция выбора поисковика по умолчанию, исправлена ошибка с исчезновением второго символа в универсальном поиске. Обновлён дизайн рамки уведомлений.
Устранены подтормаживания при воспроизведении 4K 60FPS в галерее. Автоматическая яркость меняется более плавно. Решена проблема с отключением зарядки при использовании некоторых сторонних адаптеров. Повышена стабильность системы и улучшены тексты в интерфейсе.