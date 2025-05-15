Опубликовано 15 мая 2025, 03:451 мин.
Nothing Phone (3) встанет в один ряд с Galaxy S25 — ценой в тысячу евро уж точноЦена и амбиции флагмана
Nothing готовит свой первый настоящий флагманский смартфон — Nothing Phone (3), запуск которого намечен на лето. Генеральный директор Карл Пей раскрыл ориентировочную цену устройства — около 800 фунтов (примерно 951 евро или 85 700 рублей). Это значительный скачок по сравнению с предыдущими моделями, подчеркивающий амбиции компании выйти на премиальный рынок.
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Пей поделился, что Nothing Phone (3) получит премиальные материалы, возможно, титановый корпус, и значительные улучшения производительности. Ожидается, что смартфон оснастят мощным процессором, превосходящим Snapdragon 8+ Gen 1 из Phone (2), а также обновленной Nothing OS на базе Android 15. Пей намекнул на «прорывной софт», который выведет взаимодействие с устройством на новый уровень, хотя конкретные детали остаются загадкой.
Nothing, известная своим прозрачным дизайном и светодиодной подсветкой Glyph Interface, похоже, готовит редизайн, чтобы ещё сильнее выделиться среди конкурентов.