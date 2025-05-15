Пей поделился, что Nothing Phone (3) получит премиальные материалы, возможно, титановый корпус, и значительные улучшения производительности. Ожидается, что смартфон оснастят мощным процессором, превосходящим Snapdragon 8+ Gen 1 из Phone (2), а также обновленной Nothing OS на базе Android 15. Пей намекнул на «прорывной софт», который выведет взаимодействие с устройством на новый уровень, хотя конкретные детали остаются загадкой.

Nothing, известная своим прозрачным дизайном и светодиодной подсветкой Glyph Interface, похоже, готовит редизайн, чтобы ещё сильнее выделиться среди конкурентов.