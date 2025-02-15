Опубликовано 15 февраля 2025, 20:181 мин.
Nothing Phone (3a) ещё не вышел, но уже похвастался «элитной производительностью»«Идеальная пара»
Предстоящая серия Nothing Phone (3a), запуск которой намечен на следующий месяц, будет оснащена, судя по всему, процессором Snapdragon, что ознаменует переход от MediaTek, использовавшегося в прошлогоднем Phone (2a).
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Nothing почти что подтвердила это изменение в сообщении в Twitter/X, подчеркнув «элитную производительность» нового устройства. Хотя некоторые предположили, что это может означать использования Snapdragon 8 Elite, это маловероятно, учитывая, что телефон будет относиться к среднему классу.
По слухам, Nothing Phone (3a) будет работать на Snapdragon 7s Gen 3.
Nothing Phone в целом — это бренд, разработанный Карлом Пеем, одним из соучредителей OnePlus. Первый из смартфон был анонсирован 23 марта 2022 года и поступил в продажу 19 июля того же года.