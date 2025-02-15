Nothing Phone (3a) ещё не вышел, но уже похвастался «элитной производительностью»

Nothing почти что подтвердила это изменение в сообщении в Twitter/X, подчеркнув «элитную производительность» нового устройства. Хотя некоторые предположили, что это может означать использования Snapdragon 8 Elite, это маловероятно, учитывая, что телефон будет относиться к среднему классу.

По слухам, Nothing Phone (3a) будет работать на Snapdragon 7s Gen 3.

Nothing Phone в целом — это бренд, разработанный Карлом Пеем, одним из соучредителей OnePlus. Первый из смартфон был анонсирован 23 марта 2022 года и поступил в продажу 19 июля того же года.