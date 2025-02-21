Nothing сравнила камеру своего смартфона с iPhone 16 Pro Max. Её поймали на лжи

Комментаторы отметили, что iPhone использует ультраширокоугольный объектив вместо основной камеры, из-за чего стабилизация кажется хуже, чем есть на самом деле. После того как на это указали, Nothing признала ошибку и прикрепила к видео комментарий, объясняющий, что при монтаже был использован не тот ролик. Компания принесла извинения и пообещала быть более осторожной в будущих сравнениях.

Компания Nothing известна тем, что делает смелые выпады в сторону других брендов смартфонов, часто заявляя, что им не хватает инноваций. Однако на этот раз попытка затмить Apple не удалась.