Nothing вернула Warp для передачи файлов с Android на iPhone, но с нюансом

Скачать Nothing Warp теперь нельзя из магазина Google Play. Желающим опробовать его нужно зайти на сайт Nothing и скачать APK-файл самостоятельно. Почему компания убрала программу из магазина — не уточняется.

Warp при этом работает через Google Диск. Если на разных устройствах войти в один и тот же аккаунт Google (включая устройства Apple), то через Warp можно пересылать ссылки, картинки и файлы.

Разработчики объяснили, что они хотели «доработать приложение» на основе отзывов первых пользователей, поэтому его и удалили.