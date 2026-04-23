Nothing вернула Warp для передачи файлов с Android на iPhone, но с нюансом

Опубликовано 23 апреля 2026, 06:49
Nothing вернула Warp для передачи файлов с Android на iPhone, но с нюансомНе в магазин приложений Google
Nothing выпустила недавно приложение Warp для быстрой передачи файлов между устройствами — Android и iPhone, например. Но в тот же день удалила его. Теперь Warp снова доступен, но не «полноценно».
Скачать Nothing Warp теперь нельзя из магазина Google Play. Желающим опробовать его нужно зайти на сайт Nothing и скачать APK-файл самостоятельно. Почему компания убрала программу из магазина — не уточняется.
Warp при этом работает через Google Диск. Если на разных устройствах войти в один и тот же аккаунт Google (включая устройства Apple), то через Warp можно пересылать ссылки, картинки и файлы.
Разработчики объяснили, что они хотели «доработать приложение» на основе отзывов первых пользователей, поэтому его и удалили.