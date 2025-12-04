Ранее компания подогрела интерес тизером: изображением варианта покемона Арканайна.

Nothing предлагает своим поклонникам шанс присутствовать на мероприятии лично в Лондоне. Для этого нужно подать заявку на участие. Победителей выберут и уведомят по электронной почте 4 декабря.

Компания предупреждает, что заявки стоит подавать только тем, кто живет в Лондоне или может самостоятельно покрыть расходы на поездку. Организаторы берут на себя только расходы по проведению мероприятия для участников.

Это будет второй случай, когда Nothing выпускает «Community Edition"-версию своего смартфона, созданным с участием сообщества. Прошлый Phone (2a) Community Edition, например, светился в темноте.