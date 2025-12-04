Опубликовано 04 декабря 2025, 15:451 мин.
Nothing выпустит скоро Phone (3a) Community Edition — прошлый светился в темнотеМожно принять участие в запуске. Правда, в Лондоне
Nothing выпустит скоро необычный смартфон Phone (3a) Community Edition. Nothing вовсю готовится к запуску второго «Community Edition» смартфона. Теперь специальной версией обзаведется Phone (3a). Презентация состоится 9 декабря в Лондоне.
Ранее компания подогрела интерес тизером: изображением варианта покемона Арканайна.
Nothing предлагает своим поклонникам шанс присутствовать на мероприятии лично в Лондоне. Для этого нужно подать заявку на участие. Победителей выберут и уведомят по электронной почте 4 декабря.
Компания предупреждает, что заявки стоит подавать только тем, кто живет в Лондоне или может самостоятельно покрыть расходы на поездку. Организаторы берут на себя только расходы по проведению мероприятия для участников.
Это будет второй случай, когда Nothing выпускает «Community Edition"-версию своего смартфона, созданным с участием сообщества. Прошлый Phone (2a) Community Edition, например, светился в темноте.