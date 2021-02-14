Новая Android 11 пришла на первый смартфон Nokia в России

Как пишет издание iXBT со ссылкой на HMD Global, данная модель стала первой среди смартфонов бренда, которая получила апдейт до Android 11. Это произошло с небольшим опозданием. HMD Global планировала выпустить обновление для Nokia 8.3 5G, Nokia 8.1, Nokia 5.3 и Nokia 2.2 ещё до конца 2020 года. Однако апдейты начали приходить только в феврале.

Российские пользователи Nokia 8.3 5G смогут оценить следующие нововведения: «пузыри» для чатов, одноразовые разрешения доступа для приложений, голосовой доступ ко всем функциям смартфона, возможность управлять музыкой из «шторки».