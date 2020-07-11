Новая Android начнёт выяснять у пользователей, как именно они уронили смартфон

Последняя версия операционной системы имеет предустановленное приложение Device Drop Monitor. Благодаря нему смартфон сможет распознавать моменты падения, записывать их длительность и рассчитывать ускорение.

После того, как пользователь восстановит устройство после падения, приложение начнёт задавать ему вопросы, чтобы узнать больше об инциденте. Device Drop Monitor поинтересуется, с какой высоты упал телефон, на какой материал приземлился (паркет, асфальт, газон и т.д.), был ли в чехле. В конце опроса приложение сообщает: «Ваши ответы помогут улучшить конструкцию будущих устройств Pixel».

Автор Android Police рассказал, что не смог вызвать опрос, уронив свой Pixel 3 на мягкие поверхности: кровать и диван.