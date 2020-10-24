Новая беспроводная зарядка Apple может портить чехлы для iPhone

Компания указала, что если iPhone вставлен в кожаный чехол, то его следует снять перед тем, как использовать MagSafe. Apple, к своей чести, сообщила, что зарядка может оставлять круглые следы на чехлах. В первую очередь, на кожаных, но это, кажется, распространяется на все кейсы. Некоторые пользователи уже заметили следы от MagSafe на своих силиконовых чехлах.

Стоит отметить, что беспроводную зарядку уже протестировали с другими моделями айфонов кроме iPhone 12. Оказалось, что она заряжает старые смартфоны очень медленно, хотя Apple и указывает на совместимость MagSafe со всеми устройствами с поддержкой беспроводной зарядки.