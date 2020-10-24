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Новая беспроводная зарядка Apple оказалась слишком медленной на старых iPhone
Работает нормально только на iPhone 12
Вместе с новыми смартфонами Apple на недавней презентации представила новую беспроводную зарядку MagSafe Charger. Она должна взаимодействовать с магнитами внутри iPhone 12. Мощность зарядки достигает 15 Вт. Как выяснили авторы издания MacRumors, старые айфоны работают с ней плохо.
Чисто технически, MagSafe Charger может использоваться со старыми моделями. Но журналисты выяснили, что заряжает она их очень медленно. Авторы провели два теста с iPhone XS Max. Сначала смартфон разрядили до 1%, включили на нём режим полёта, а затем стали заряжать в течение получаса.
В первом тесте MagSafe Charger зарядила iPhone XS Max до 13% за 30 минут. Во втором — до 14% за то же время.
Журналисты не рекомендуют приобретать MagSafe Charger владельцам других айфонов кроме iPhone 12.