Новая беспроводная зарядка Apple оказалась слишком медленной на старых iPhone

Чисто технически, MagSafe Charger может использоваться со старыми моделями. Но журналисты выяснили, что заряжает она их очень медленно. Авторы провели два теста с iPhone XS Max. Сначала смартфон разрядили до 1%, включили на нём режим полёта, а затем стали заряжать в течение получаса.

В первом тесте MagSafe Charger зарядила ‌iPhone XS‌ Max до 13% за 30 минут. Во втором — до 14% за то же время.

Журналисты не рекомендуют приобретать MagSafe Charger владельцам других айфонов кроме iPhone 12.