Новая функция Bluetooth позволит «раздавать» аудио с телефона всем вокруг

С помощью Auracast передатчик, например смартфон, ноутбук, телевизор и т. д., сможет транслировать звук на неограниченное количество ближайших приёмников, например, на наушники, динамики или слуховые аппараты. Так можно будет поделиться аудио с другими и устроить совместное прослушивание музыки.

Ещё один вариант использования Auracast — это возможность индивидуально слушать телевизоры в общественных местах, таких как аэропорты, рестораны и залы ожидания. Кроме того, можно будет получать важные объявления о рейсах прямо на Bluetooth-наушники, что позволит избежать неприятных ситуаций.

Функция Auracast является частью пакета Bluetooth LE Audio, доступного в Bluetooth 5.2. Она будет выпущена в ближайшие несколько месяцев.