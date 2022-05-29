Новая iOS 16 получит долгожданную функцию

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Новая iOS 16 получит долгожданную функциюНо функция будет ограничена самыми дорогими моделями iPhone 14
Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) рассказал, что iOS 16 может наконец получить долгожданную функцию always-on display. Это значит, что грядущие смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут постоянно отображать на экране какую-то информацию.
Гурмэн со ссылкой на источники утверждает, что в iOS 16 появится поддержка always-on display, которую Apple изначально планировала для прошлогоднего iPhone 13. Это позволит iPhone значительно снизить частоту кадров на экране блокировки.
Журналист также отметил, что режим always-on display является эксклюзивным для моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это станет возможным благодаря использованию панелей LTPO TFT.
Помимо этого, модели iPhone 14 Pro получат новый чип A16 Bionic и 48-мегапиксельную заднюю камеру.