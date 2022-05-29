Новая iOS 16 получит долгожданную функцию

Гурмэн со ссылкой на источники утверждает, что в iOS 16 появится поддержка always-on display, которую Apple изначально планировала для прошлогоднего iPhone 13. Это позволит iPhone значительно снизить частоту кадров на экране блокировки.

Журналист также отметил, что режим always-on display является эксклюзивным для моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это станет возможным благодаря использованию панелей LTPO TFT.

Помимо этого, модели iPhone 14 Pro получат новый чип A16 Bionic и 48-мегапиксельную заднюю камеру.