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Новая iOS 16 получит долгожданную функцию

Но функция будет ограничена самыми дорогими моделями iPhone 14
Обозреватель Bloomberg Марк Гурмэн (Mark Gurman) рассказал, что iOS 16 может наконец получить долгожданную функцию always-on display. Это значит, что грядущие смартфоны iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут постоянно отображать на экране какую-то информацию.
Новая iOS 16 получит долгожданную функцию

Гурмэн со ссылкой на источники утверждает, что в iOS 16 появится поддержка always-on display, которую Apple изначально планировала для прошлогоднего iPhone 13. Это позволит iPhone значительно снизить частоту кадров на экране блокировки.

Журналист также отметил, что режим always-on display является эксклюзивным для моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Это станет возможным благодаря использованию панелей LTPO TFT.

Помимо этого, модели iPhone 14 Pro получат новый чип A16 Bionic и 48-мегапиксельную заднюю камеру.

Источник:9to5mac
Теги:
#Apple
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#iPhone 14
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#iOS 16
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