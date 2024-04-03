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Опубликовано 03 апреля 2024, 20:15
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Новая iOS подвинула сеть Google по поиску пропавших устройств ближе к релизу

Google ждала нововведений Apple
Сеть Google Find My Device (FMD), запуск которой первоначально был запланирован на лето 2023 года, наконец-то скоро появится. Ключ к этому кроется в грядущем обновлении iOS 17.5, которое принесет оповещения о неизвестных трекерах.
Новая iOS подвинула сеть Google по поиску пропавших устройств ближе к релизу
© Ferra

Google разработала FMD, чтобы использовать возможности более 1 миллиарда устройств Android для поиска пропавших устройств, даже тех, которые находятся в автономном режиме или не имеют сервисов определения местоположения. Однако запуск был отложен до тех пор, пока Apple не ввела меры защиты от нежелательного отслеживания на iPhone. Google ждал, «пока Apple не внедрит защиту для iOS», чтобы устройства FMD нельзя было использовать для отслеживания владельцев iPhone без предупреждения, пишет 9to5Google.

Похоже, ожидание подошло к концу. В первой бета-версии iOS 17.5 появились строки, намекающие на новую функцию Apple: обнаружение неизвестных трекеров, например, сторонних меток слежения. После обнаружения iPhone предупредит пользователя и предложит инструкции по отключению трекера.

Как только iOS 17.5 получит широкое распространение (скорее всего, в мае), Google сможет наконец запустить сеть FMD.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Apple
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#IOS
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#обновление
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#Google