Новая iOS подвинула сеть Google по поиску пропавших устройств ближе к релизу

Google разработала FMD, чтобы использовать возможности более 1 миллиарда устройств Android для поиска пропавших устройств, даже тех, которые находятся в автономном режиме или не имеют сервисов определения местоположения. Однако запуск был отложен до тех пор, пока Apple не ввела меры защиты от нежелательного отслеживания на iPhone. Google ждал, «пока Apple не внедрит защиту для iOS», чтобы устройства FMD нельзя было использовать для отслеживания владельцев iPhone без предупреждения, пишет 9to5Google.

Похоже, ожидание подошло к концу. В первой бета-версии iOS 17.5 появились строки, намекающие на новую функцию Apple: обнаружение неизвестных трекеров, например, сторонних меток слежения. После обнаружения iPhone предупредит пользователя и предложит инструкции по отключению трекера.

Как только iOS 17.5 получит широкое распространение (скорее всего, в мае), Google сможет наконец запустить сеть FMD.