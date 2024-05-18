Новая линейка складных смартфонов Motorola получит огромный внешний экран

Ожидается, что Razr 50 Ultra 5G будет оснащен более качественными камерами, большим объемом оперативной памяти, поддержкой зарядки 45 Вт и чипсетом Snapdragon 8s Gen 3. При этом у более дешевой модели будут немного меньше внутренние ободки экрана и более емкий аккумулятор на 4 200 мАч по сравнению с 4 000 мАч у Ultra.

Motorola обычно анонсирует свои новые раскладушки в начале июня, так что официальные подробности должны появиться в ближайшее время.