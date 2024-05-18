Новая линейка складных смартфонов Motorola получит огромный внешний экран

Опубликовано 18 мая 2024, 21:11
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Новая линейка складных смартфонов Motorola получит огромный внешний экранНо это всё пока слухи
Motorola собирается увеличить внешние экраны своей грядущей линейки Razr, как стало известно из просочившихся изображений от 91Mobiles. Новый Razr 50 Ultra 5G будет оснащен 4,0-дюймовым внешним экраном, что значительно больше, чем 3,6-дюймовый экран Razr 40 Ultra 2023 года. Этот более крупный дисплей почти достигает шарнира телефона, обеспечивая большее удобство использования без необходимости открывать 6,9-дюймовый внутренний экран pOLED.
Более доступный вариант также получит заметное обновление, заменив прошлогодний 1,5-дюймовый экран внешний на 3,63-дюймовую панель pOLED.
Ожидается, что Razr 50 Ultra 5G будет оснащен более качественными камерами, большим объемом оперативной памяти, поддержкой зарядки 45 Вт и чипсетом Snapdragon 8s Gen 3. При этом у более дешевой модели будут немного меньше внутренние ободки экрана и более емкий аккумулятор на 4 200 мАч по сравнению с 4 000 мАч у Ultra.
Motorola обычно анонсирует свои новые раскладушки в начале июня, так что официальные подробности должны появиться в ближайшее время.