Новая операционная система Apple без проблем запустилась на iPhone пятилетней давности

Видеороликом с работающим под управлением iOS 14 смартфоном iPhone 6s поделился YouTube-блогер Брэндон Батч (Brandon Butch). По ролику видно, что устройство работает гладко: отображает все нововведения iOS 14, в том числе виджеты. Пользователь не заметит существенных лагов в работе сообщений, браузера Safari, новой опции App Library, режима «картинка-в-картинке». Конечно, в некоторых случаях всё же видны задержки, но надо помнить, что iPhone 6s работает на процессоре A9 и имеет всего 2 ГБ оперативной памяти.

Стоит отметить, что iOS 14 пока распространяется в бета-версии.