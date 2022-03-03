Новая прошивка для вашего смартфона выглядит так: обзор Android 13 DP1

Новая прошивка для вашего смартфона выглядит так: обзор Android 13 DP1Рассказали об обновлении на YouTube-канале Rozetked
Прежде всего, ведущий канала перечислил функции, которые перешли из Android 12L в Android 13. Это быстрое переключение между обоями (достаточно просто зажать палец на любой области на рабочем столе, а затем появятся обои на выбор) и анимации (их в целом обновили и улучшили: при закрытии шторки «плитки» с параметрами не просто сворачиваются, а сжимаются; открывается всё очень плавно).
Добавился при этом в Android 13 быстрый запуск разделённого экрана: нужно открыть одно приложение, потом другое и нажать кнопку разделения. А если два раза тапнуть по разделителю, то приложения поменяются местами.
Финальная версия Android 13 для смартфонов Pixel, вероятнее всего, появится уже в августе 2022 года. Остальные же Android-устройства будут получать обновлённую версию до конца этого года или, возможно, до конца 2023-2024-го. В мае же 2022-го Google представит итоговую версию системы Android 13 Tiramisu.
Если говорить о дизайне новой версии Android, то в нём сохранилась функция Material You, позволяющая менять внешний вид всех приложений в соответствии с цветами на обоях смартфона. При этом каких-то значительных изменений в дизайне нет. Всё примерно то же самое, что было на Android 12 и Android 12L.
Появилась функция Dock Bar, как на Mac OS, то есть можно быстро переключаться между приложениями и растаскивать их по разным частям экрана. Android 13 даёт возможность разместить на одном экране до шести приложений.
Значительно преобразилась панель управления. В шторке уведомлений в плеере кнопка Play/Pause стала крупнее и переместилась на правую сторону. Клавиши «Вперёд» и «Назад» поместились справа и слева от ползунка воспроизведения. Также в плеере вместо значков «Нравится» и «Не нравится» появились кнопки «Перемешать» и «Воспроизводить по кругу».
Стало удобнее настраивать воспроизведение музыки. Например, сразу же из шторки можно перейти к настройке громкости воспроизведения на том или ином устройстве.
По-другому стало выглядеть меню с мобильной связью и Wi-Fi («Интернет»). Оно стало шире, пользоваться им стало удобнее.
В шторке появились новые параметры. Одно из них - включение режима цветокоррекции. Ещё добавилась функция включения/выключения режима управления одной рукой, отдельная иконка для считывания QR-кодов.
Расширили разработчики также меню учётных записей. Теперь можно предоставлять гостевой доступ к различным приложениям.
Экран блокировки стал поддерживать ландшафтный режим. Правда, работает это только на планшетах и «раскладушках».
Тематические иконки стало возможно в Android 13 установить для всех приложений, а не только для Google.
Появилась возможность отключения запуска «Ассистента Google» при помощи удерживания центральной кнопки.
Что касается безопасности, то в этом плане тоже в Android 13 есть изменения. Функция Scoped Storage была улучшена. Теперь можно предоставлять определённым приложения доступ только к нужным фотографиям. Также возможно будет устанавливать конкретный язык для конкретного приложения.
Далее - для функции Quick To (тап по задней панели телефона) теперь можно устанавливать включение/отключение фонарика.
Ещё одна полезная функция - автоматическое очищение буфера обмена. Он будет очищаться каждые 60 минут.
В «Панели управления разрешениями» стала доступна в Android 13 история доступа к местоположению, камере, микрофону и другим объектам и за сутки, и за неделю.
При включении беззвучного режима теперь не будет вибрационных откликов. То есть вибрацию нужно будет включать отдельно.
Расширила Google и возможности поддержки модулей ультра-широкополосной связи.
На сегодняшний день доступна версия Android 13 DP1 для нескольких версий смартфонов Google Pixel. Это Pixel 4, 4XL, 4а, 4а 5G, 5а, 5, 6, 6 Pro.