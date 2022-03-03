Новая прошивка для вашего смартфона выглядит так: обзор Android 13 DP1

Финальная версия Android 13 для смартфонов Pixel, вероятнее всего, появится уже в августе 2022 года. Остальные же Android-устройства будут получать обновлённую версию до конца этого года или, возможно, до конца 2023-2024-го. В мае же 2022-го Google представит итоговую версию системы Android 13 Tiramisu.

Если говорить о дизайне новой версии Android, то в нём сохранилась функция Material You, позволяющая менять внешний вид всех приложений в соответствии с цветами на обоях смартфона. При этом каких-то значительных изменений в дизайне нет. Всё примерно то же самое, что было на Android 12 и Android 12L.

Появилась функция Dock Bar, как на Mac OS, то есть можно быстро переключаться между приложениями и растаскивать их по разным частям экрана. Android 13 даёт возможность разместить на одном экране до шести приложений.

Значительно преобразилась панель управления. В шторке уведомлений в плеере кнопка Play/Pause стала крупнее и переместилась на правую сторону. Клавиши «Вперёд» и «Назад» поместились справа и слева от ползунка воспроизведения. Также в плеере вместо значков «Нравится» и «Не нравится» появились кнопки «Перемешать» и «Воспроизводить по кругу».

Стало удобнее настраивать воспроизведение музыки. Например, сразу же из шторки можно перейти к настройке громкости воспроизведения на том или ином устройстве.

По-другому стало выглядеть меню с мобильной связью и Wi-Fi («Интернет»). Оно стало шире, пользоваться им стало удобнее.

В шторке появились новые параметры. Одно из них - включение режима цветокоррекции. Ещё добавилась функция включения/выключения режима управления одной рукой, отдельная иконка для считывания QR-кодов.

Расширили разработчики также меню учётных записей. Теперь можно предоставлять гостевой доступ к различным приложениям.

Экран блокировки стал поддерживать ландшафтный режим. Правда, работает это только на планшетах и «раскладушках».

Тематические иконки стало возможно в Android 13 установить для всех приложений, а не только для Google.

Появилась возможность отключения запуска «Ассистента Google» при помощи удерживания центральной кнопки.