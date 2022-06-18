Новая раскладушка Motorola с гибким экраном получит плохую батарею

Первый Razr был оснащён аккумулятором ёмкостью 2500 мАч, а у Razr 5G показатель был увеличен до 2800 мАч. Телефон едва держал заряд день.

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые характеристики грядущей новинки. По его словам, Motorola Razr 3 получит 6,7-дюймовый внутренний экран с высокой частотой обновления 120 Гц и центральным отверстием для 32-мегапиксельной фронтальной камеры, а также двойную заднюю камеру с датчиками на 50 и 13 Мп. А вот аккумулятор тут будет на 2800 мАч.

Новый Razr, вероятно, будет служить дольше, чем Razr 5G, учитывая наличие энергоэффективного Snapdragon 8 Plus Gen 1. Но ожидать хорошей автономности всё равно не стоит.

Предполагается, что Razr 2022 выйдет в конце июля или августе и будет стоить 1149 евро. Он будет более доступным, чем предыдущая модель.