Новая серия смартфонов Honor WIN получит максимальную защиту от воды и пыли

Устройства не боятся дождя, пота, брызг воды и даже воздействия горячей воды под давлением. По заявлению Honor, уровень защиты является одним из самых высоких в отрасли.

Смартфоны, как пишут СМИ, получат новый флагманский Snapdragon Gen 8. Также используются быстрые память и хранилище. Производительность устройства, по тестам, находится «на уровне топовых моделей».

Линейка будет включать две версии — WIN и WIN RT. Обе модели оснащены встроенным вентилятором для охлаждения. За автономность отвечает аккумулятор на 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.