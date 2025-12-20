Новая серия смартфонов Honor WIN получит максимальную защиту от воды и пыли

Опубликовано 20 декабря 2025, 16:301 мин.
Новая серия смартфонов Honor WIN получит максимальную защиту от воды и пылиПредставят 26 декабря
Honor анонсировала скорый запуск новой серии смартфонов WIN. Презентация состоится 26 декабря. Все смартфоны серии Honor WIN будут защищены от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K.
© Honor
Устройства не боятся дождя, пота, брызг воды и даже воздействия горячей воды под давлением. По заявлению Honor, уровень защиты является одним из самых высоких в отрасли.
Смартфоны, как пишут СМИ, получат новый флагманский Snapdragon Gen 8. Также используются быстрые память и хранилище. Производительность устройства, по тестам, находится «на уровне топовых моделей».
Линейка будет включать две версии — WIN и WIN RT. Обе модели оснащены встроенным вентилятором для охлаждения. За автономность отвечает аккумулятор на 10 000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт.