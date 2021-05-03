Новая технология увеличит срок жизни батарей смартфонов

Японские исследователи обнаружили материал, который помогает батареям замедлить процесс деградации. Они сохраняют 95% своей первоначальной ёмкости в течение пяти или более лет. Это значит, что смартфоны можно будет без проблем использовать намного дольше, чем раньше. Учёные обещают, что батареи будут выдерживать без особых потерь до 1700 циклов зарядки и разрядки.

Новая технология может принести пользу не только потребителям, но и производителям. Apple, Xiaomi и Huawei, например, планируют выйти на рынок электромобилей, и для последних долговечные аккумуляторы — это несомненный плюс.