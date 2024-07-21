Новая утечка: Apple скопирует новый дизайн iPhone SE c предстоящего iPhone 16

Опубликовано 21 июля 2024, 18:00
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Новая утечка: Apple скопирует новый дизайн iPhone SE c предстоящего iPhone 16Раньше говорили об iPhone 13 и 14
Портал MacRumors сообщил, что, согласно информации инсайдера Fixed Focus Digital, опубликованной им в китайской соцсети Weibo, iPhone SE 4 получит новый дизайн. Якобы эта модель позаимствует дизайн задней панели у предстоящего iPhone 16.
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Судя по всему, Apple решила сделать новый iPhone SE на новом шасси: по более ранним слухам, эта бюджетная модель должна получить одинарную заднюю камеру на 48 Мп. И это косвенно намекает на правдивость инсайда Fixed Focus Digital, потому что у iPhone 16 основная камера имеет такое же разрешение.
Ранее бла информация, что iPhone SE получит такую же заднюю панель, как у 14-й серии. Но у этой модели основная камера на 12 Мп. Были инсайды и о том, что iPhone SE скопирует дизайн iPhone 13, однако, видимо, слух об iPhone 16 имеет под сбой больше оснований.
Источник:MacRumors
Автор:Андрей Кадуков