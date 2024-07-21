Новая утечка: Apple скопирует новый дизайн iPhone SE c предстоящего iPhone 16

Судя по всему, Apple решила сделать новый iPhone SE на новом шасси: по более ранним слухам, эта бюджетная модель должна получить одинарную заднюю камеру на 48 Мп. И это косвенно намекает на правдивость инсайда Fixed Focus Digital, потому что у iPhone 16 основная камера имеет такое же разрешение.

Ранее бла информация, что iPhone SE получит такую же заднюю панель, как у 14-й серии. Но у этой модели основная камера на 12 Мп. Были инсайды и о том, что iPhone SE скопирует дизайн iPhone 13, однако, видимо, слух об iPhone 16 имеет под сбой больше оснований.